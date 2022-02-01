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Сомалийские СМИ: торговцы Могадишо ведут переговоры с боевиками ИГ

Весь мир
Сомалийские СМИ: торговцы Могадишо ведут переговоры с боевиками ИГ
wikipedia.org  /  ctsnow / CC BY 2.0

Могадишо, 1 февраля. Торговцы столичного рынка Бакаара начали переговоры с членами террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), сообщают сомалийские СМИ.

Предприниматели пошли на такой шаг, чтобы урегулировать разногласия с боевиками. Несколько дней назад они закрыли свои лавки на территории объекта из-за непомерных сборов, взимаемых экстремистской организацией.

Кроме того, торговцы жалуются, что правительство страны не в состоянии решить проблему с безопасностью в столице. Все, что на данный момент смогло сделать руководство, — это заставить граждан открыть магазины и вернуться к коммерческой деятельности.

Теперь бизнесмены вынуждены взять в свои руки переговоры с боевиками ИГ1. Они намерены урегулировать вопрос повышения незаконных сборов в течение ближайших двух недель.

Согласно источникам СМИ, правительственные силы все же усилили на территории рынка меры безопасности после возобновления его работы. Большая часть объекта на протяжении трех дней оставалась закрытой.

На прошлой неделе армия Сомали сообщила о ликвидации 28 членов движения «Аш-Шабаб», связанного с террористической организацией «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ), в штате Нижняя Шабелле. Операции против экстремистов на юге и востоке страны продолжаются.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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иг сомали
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