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Премьер-министр Великобритании Джонсон опозорился на встрече с Зеленским

Политика
Премьер-министр Великобритании Джонсон опозорился на встрече с Зеленским
Global Look Press  /  I-Images/Keystone Press Agency

Киев, 1 февраля. Британский премьер-министр Борис Джонсон прилетел в Киев для проведения беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако политик оконфузился во время встречи с главой государства.

Так, на опубликованных в Сети кадрах отчетливо видно, как британский министр вышел из машины со стопкой документов в руках. Джонсон сразу же устремился к ожидавшему его на ковровой дорожке Зеленскому.

Премьер и президент обменялись приветствиями, после чего в кадре протокольной съемки появилась помощница британского министра, бежавшая через всю площадь. Она буквально выхватила из рук Джонсона папку с документами, чему тот был крайне удивлен, однако затем политик продолжил общение с Зеленским.

Ранее премьер-министр Великобритании прибыл на Украину для проведения встречи с главой государства. При этом во время переговоров Джонсон «стукнул» Зеленского кулаком по плечу.

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