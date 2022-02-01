Премьер-министр Великобритании Джонсон опозорился на встрече с Зеленским

Киев, 1 февраля. Британский премьер-министр Борис Джонсон прилетел в Киев для проведения беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако политик оконфузился во время встречи с главой государства.

Так, на опубликованных в Сети кадрах отчетливо видно, как британский министр вышел из машины со стопкой документов в руках. Джонсон сразу же устремился к ожидавшему его на ковровой дорожке Зеленскому.

Премьер и президент обменялись приветствиями, после чего в кадре протокольной съемки появилась помощница британского министра, бежавшая через всю площадь. Она буквально выхватила из рук Джонсона папку с документами, чему тот был крайне удивлен, однако затем политик продолжил общение с Зеленским.

Ранее премьер-министр Великобритании прибыл на Украину для проведения встречи с главой государства. При этом во время переговоров Джонсон «стукнул» Зеленского кулаком по плечу.