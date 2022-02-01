Российский постпред при ООН Небензя заявил об отсутствии эскалации на границе с Украиной

Киев, 1 февраля. Информация о концентрации Вооруженных сил России на границе с Украиной является ложной и преследует геополитические цели отдельных стран. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

По его словам, Соединенные Штаты навязывают Киву действия, не отвечающие их призывам к формату диалога. При этом регулярные поставки вооружения украинской армии являются опасным прецедентом, который может привести к эскалации. Небензя также назвал провокацией собранное заседание СБ ООН по инициативе США.

Российский постпред поднял тему переговоров по гарантиям безопасности с Вашингтоном и НАТО. Он отметил, что США пытаются свести весь процесс к ситуации вокруг Украины несмотря на то, что тема является гораздо более глобальной.