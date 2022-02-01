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В Гаити во время нападения на полицейский участок погиб офицер

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 21:59
Весь мир
В Гаити во время нападения на полицейский участок погиб офицер
twitter.com/pnh_officiel  /  Официальная страница Национальной полиции Гаити

Бон Репос, 1 февраля. Национальная полиция Гаити (PNH) начала расследование обстоятельств нападения на участок в городе Бон Репос, в ходе которого погиб один офицер, а второй получил ранения. Информация появилась на официальной странице ведомства в Twitter.

По данным правоохранителей, нападение произошло в ночь с 30 на 31 января. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по участку, полицейские начали вести ответный огонь. В ходе перестрелки офицер Джозеф Диок Блада был убит, а его коллега Совер Шми был ранен и срочно доставлен в больницу.

«Национальная полиция приложит все усилия для того, чтобы выследить всех лиц, желающих любой ценой создать атмосферу террора в стране», — говорится в сообщении PNH.

Директор полиции Франц Эльбе заявил, что следователям поручено как можно скорее найти причастных к гибели правоохранителей.

Ситуация с безопасностью в Гаити остается крайне напряженной после того, как в начале июля был убит президент республики Жовенель Моиз. Многочисленные вооруженные банды фактически взяли под контроль столицу страны Порт-о-Пренс, поделив ее на сферы влияния. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от всплеска

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