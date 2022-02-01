В Гаити во время нападения на полицейский участок погиб офицер

Бон Репос, 1 февраля. Национальная полиция Гаити (PNH) начала расследование обстоятельств нападения на участок в городе Бон Репос, в ходе которого погиб один офицер, а второй получил ранения. Информация появилась на официальной странице ведомства в Twitter.

???? Le DG de la PNH, Frantz Elbé en visite de solidarité ce lundi 31 janvier aux sous-commissariats de Bon-Repos et de Cesselesse quelques heures après l’attaque d’un groupe d’individus lourdement armés qui ont tiré en direction des agents qui étaient en service (1/2) pic.twitter.com/yYfw5gs7UW — PNH (@pnh_officiel) January 31, 2022

По данным правоохранителей, нападение произошло в ночь с 30 на 31 января. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по участку, полицейские начали вести ответный огонь. В ходе перестрелки офицер Джозеф Диок Блада был убит, а его коллега Совер Шми был ранен и срочно доставлен в больницу.

«Национальная полиция приложит все усилия для того, чтобы выследить всех лиц, желающих любой ценой создать атмосферу террора в стране», — говорится в сообщении PNH.

Директор полиции Франц Эльбе заявил, что следователям поручено как можно скорее найти причастных к гибели правоохранителей.

Ситуация с безопасностью в Гаити остается крайне напряженной после того, как в начале июля был убит президент республики Жовенель Моиз. Многочисленные вооруженные банды фактически взяли под контроль столицу страны Порт-о-Пренс, поделив ее на сферы влияния. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от всплеска