Аналитик Юшков оценил авантюру США с поиском альтернативы российскому газу для ЕС

Москва, 1 февраля. Попытки Соединенных Штатов найти альтернативных поставщиков топлива для ЕС нужны лишь для того, чтобы усыпить бдительность европейцев и в то же время оправдать введение новых антироссийских санкций. Такое мнение высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Эксперт напоминает, что в настоящее время США и Европа активно работают над созданием пакета санкций, которые можно будет ввести против России в случае «необходимости». При этом Вашингтон настаивает на наиболее жестком варианте ограничений, и это вполне ожидаемо, ведь если Россия установит контрмеры, основные потери понесет именно Евросоюз, а не Америка.

«Все это происходит потому, что активно обсуждается в треугольнике США-Великобритания-Евросоюз вопрос о введении жестких санкций против России. И вот здесь в основном у ЕС, и в меньшей степени у Британии возникает резонный вопрос: "А что если мы так заиграемся в санкции, что у нас не будет российского газа?"», — объяснил Юшков в интервью каналу Baltnews.

В Евросоюзе в первую очередь опасаются именно остановки поставок природного газа из России. Особенно болезненным это станет сейчас, в разгар отопительного сезона, да еще и на фоне масштабного энергетического кризиса. При этом аналитик подчеркивает, что в действительности данные опасения совершенно безосновательны, так как за долгие годы РФ ни разу не нарушила свои обязательства по газовым контрактам.

«В первую очередь они боятся, что Россия в ответ на жесткие санкции введет контрмеры и, например, прекратит поставки газа в Европу. Хотя более 50 лет мы поставляем газ в Западную Европу, а в Восточную Европу еще дольше, и никогда не было не только прерывания поставок газа по политическим мотивам, но даже вопрос так никогда не стоял. Но европейцы все равно боятся, потому что все эти годы шла демонизация России», — объяснил эксперт в сфере энергетики.

ФБА «Экономика сегодня» /

Юшков отмечает, что поставки газа в Европу могут остановиться только в том случае, если страны ЕС перестанут платить «Газпрому». А это как раз может произойти, если Запад реализует свою угрозу отключить Россию от системы SWIFT. Однако это лишь в очередной раз показывает, что именно США и Европа пытаются давить на РФ, в том числе с помощью «энергетических рычагов».

«Если в рамках этого "жесткого пакета санкций", они отключат РФ от SWIFT, тогда получится, что европейские компании не смогут рассчитываться с "Газпромом", а бесплатно РФ, естественно, не будет поставлять Европе топливо. При этом Запад не замечает, что это он сам использует энергетику, как политическое оружие. Они открыто говорят, что "Северный поток — 2" — это их рычаг давления на Россию», — считает аналитик.

Эксперт в то же время отмечает, что показательные попытки США найти альтернативных поставщиков для Европы, а также обещания поставить американский СПГ в случае необходимости нужны Вашингтону лишь для того, чтобы склонить ЕС на свою сторону. При этом в случае реализации негативных сценариев, Соединенные Штаты смогут легко забыть о своих словах.

«Это лишь попытка США успокоить европейцев и доказать, что ничего страшного не произойдет, если вдруг сократятся, либо вообще остановятся поставки российского газа. Но очевидно, что это полный блеф, и никто никакие объемы не пришлет. И даже если попытаться заменить газ из РФ, то это будет глобальный энергетический кризис, потому что Россия — крупнейший в мире экспортер газа», — подчеркнул эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков.

Россияне ранее отреагировали на заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о планах Вашингтона ввести новые антироссийские санкции, которые станут «мощным ударом» для РФ.