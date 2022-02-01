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Педиатр Тимаков и эпидемиолог Горелов перечислили нетипичные симптомы «Омикрона» у детей

Общество
Педиатр Тимаков и эпидемиолог Горелов перечислили нетипичные симптомы «Омикрона» у детей
pixabay.com  /  Tumisu

Москва, 1 февраля. COVID-19 при заражении детей штаммом коронавируса «Омикрон» может проявляться не так, как у взрослых. Об этом предупредили педиатр-инфекционист Евгений Тимаков и замдиректора ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Все больше детей заражаются «Омикроном». Врачи в это время утверждают, что этот штамм коронавируса переносится гораздо легче его предшественников. Тем не менее дети могут выдать совершенно нетипичную реакцию на инфекцию, при появлении которой необходимо срочно вызывать врача, передает «Комсомольская правда».

«Я считаю, что у детей младшего возраста (до пяти лет) осмотр участкового врача все же обязателен, даже если вам кажется, что ребенок легко переносит заболевание. У малышей довольно много нетипичных симптомов и родители не всегда могут их распознать. Особенно, если высокая температура», — отметил Тимаков.

Сигналами для вызова врача являются усталость, вялость, спутанность сознания, сильная головная боль, тяжелое дыхание, боль в спине или рвота. Горелов предупредил о труднокупируемой диарее и одышке.

Иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков ранее назвал пожилых людей и детей самыми уязвимыми группами граждан при распространении «Омикрона». Он предупредил об увеличении летальности среди малышей до трех лет.

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дети врач омикрон
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