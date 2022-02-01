Зеленский сообщил о разработке новых форматов переговоров с Россией

Киев, 1 февраля. Руководство Украины, помимо «нормандского формата» прорабатывает дополнительные механизмы переговоров с Россией. Об этом рассказал президент страны Владимир Зеленский.

Уточняется, что этот вид встреч может проходить как в двух-, так и в трехстороннем формате. Зеленский также раскритиковал заключенные в 2015 году Минские соглашения, добавив, что не знает, кто их подписывал.

«Мы параллельно ведем много переговоров относительно трехсторонних форматов, двусторонних форматов с РФ. И это непросто. Но никто не жалуется. Мы все равно всех победим», — заявил Зеленский.

Ранее украинский лидер начал встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. В ходе саммита стороны обсудят сложившуюся напряженную обстановку в регионе. Планируется, что переговоры должны стать «демонстрацией поддержки» Киева со стороны Лондона и других западных союзников.