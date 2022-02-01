Санкции против России могут обернуться неожиданными последствиями для Запада

Берлин, 1 февраля. Запад не сможет отключить Россию от международной платежной системы SWIFT, так как ему придется слишком дорого за это заплатить, и, возможно, вступить в противостояние с Китаем, а не только с РФ. Такое мнение высказал немецкий политолог Александр Рар.

США, Евросоюз и даже Британия в настоящее время разрабатывают «небывалые» антироссийские санкции, которые, по их мнению, должны стать «сокрушительным ударом» для РФ. Однако Рар отмечает, что ожидания Запада от подобных ограничений явно сильно завышены.

«На Западе думают, что после отключения России от SWIFT тут же рухнет вся финансовая система РФ, люди не смогут пользоваться банковскими картами, которые связаны с западными компаниями, и начнутся протесты в стране. На Западе думают, что Россия обеднеет за несколько недель, если ее отрежут от всех финансовых потоков», — рассказал аналитик в интервью YouTube-каналу PolitWera.

Политолог уверен, что США, ЕС и Британия сильно недооценивают Россию, которая за годы санкций обезопасила себя по многим фронтам и подготовила альтернативные варианты действий на различные угрозы. В итоге санкции могут не просто сыграть против Запада, но и ускорить объединение РФ и Китая.

ПолитЭксперт / Аврора Зорина

«Они не понимают, что РФ не сидела, сложа руки. Она подготовила себе запасную площадку в финансовом мире — это Китай. И если европейцы попытаются отключить Россию от SWIFT, она будет торговать через Китай», — объяснил эксперт.

Аналитик предполагает, что при таком развитии событий США и Европа могут попытаться ввести санкции и против Пекина, однако, очевидно, что такой шаг обойдется им слишком дорого.

«Вопрос в том, что дальше будет? От ярости и злости Запад будет вводить санкции против Китая, когда увидит, что он встал на защиту России. Но с КНР будет еще труднее начинать экономические войны, потому что Китай может натворить такое и самой Америке сделать так больно, что американцы испытать, я думаю, не захотят. Поэтому, я думаю, от SWIFT Россию отключать не будут — это просто невозможно», — подчеркнул политолог Александр Рар.

Россияне в Сети ранее отреагировали на заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о планах Вашингтона ввести новые антироссийские санкции, которые станут «мощным ударом» для РФ.