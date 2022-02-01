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Елена Панина: Сорос не способен повлиять на политическую ситуацию в Китае

Политика
Елена Панина: Сорос не способен повлиять на политическую ситуацию в Китае
Федеральное агентство новостей  / 

Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина прокомментировала высказывание Джорджа Сороса, заявившего о «трудностях», якобы ожидающих председателя КНР Си Цзиньпина при переизбрании на третий срок во главе КПК в конце 2022 года, а также поделившегося своими мыслями о том, каким должен, по его мнению, быть «новый лидер Китая».

Сорос не способен повлиять на политическую ситуацию в Китае. Колонка Елены Паниной

Времена, когда Сорос был способен «одним щелчком» обрушивать национальные финансовые рынки и устранять неугодные ему политические режимы, давно прошли. Сегодня Сорос не способен повлиять на политическую ситуацию даже в родной для себя Венгрии, где его образовательные структуры закрыты по решению властей.

Что касается Китая, то нет никаких оснований предполагать, что мнение Сороса хоть как-то может повлиять на политический выбор съезда КПК, на симпатии китайского народа. Скорее уж наоборот. Для китайцев, которым присуще повышенное внимание к вопросам национального престижа и национальной гордости, заявление высокомерного иностранца — это еще одна причина для того, чтобы сплотиться вокруг своего лидера.

Елена Панина: Сорос не способен повлиять на политическую ситуацию в Китае
wikipedia.org / Palácio do Planalto / CC BY 2.0

С другой стороны, нельзя сказать, что заявление Сороса лишено смысла. Очевидно, что его слова являются определенным сигналом для международных финансовых структур и для тех представителей китайского бизнеса, которые видят себя частью глобальной бизнес-элиты. Не стоит забывать, что еще совсем недавно в ведущих китайских вузах, где готовят экономистов, предпринимателей, был настоящий культ Сороса как «финансового гения».

Слова Сороса о том, что открытые общества должны побудить Китай «двигаться в желаемом направлении», что подразумевает смену лидера страны — это, по сути дела, «черная метка», посланная Китаю со стороны глобалистской верхушки. Весьма символично, что это сделано в канун китайского нового года. Однако Соросу едва ли удастся испортить праздник жителям Поднебесной: Китай сегодня достаточно силен, чтобы принять вызов глобальных финансовых структур.

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Все новости / Политика / Елена Панина: Сорос не способен повлиять на политическую ситуацию в Китае
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