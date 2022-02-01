Спецназ ЦВО получил партию обновленных снайперских винтовок «Корд-М»

Екатеринбург, 1 февраля. Подразделения спецназа ЦВО получили первую партию модернизированных снайперских винтовок «Корд-М», обладающих повышенной точностью стрельбы. О передаче вооружений сообщила пресс-служба округа.

Выстрел из «Корда» способен пробивать бронезащиту и сбивать беспилотники. Новинка подходит и для контрснайперских задач, как утверждают производители.

«Корд-М» калибра в 12,7-мм был принят на вооружение ВС РФ в 2013 году и впоследствии доработан, согласно пожеланиям военных снайперов. Винтовка стала легче, получила увеличенный боезапас, дульный тормоз и средства маскировки вспышки огня в ночное время суток. Винтовка также входит в состав экипировки «Ратник» и предусматривает возможность установки на нее дополнительных прицелов.

Помимо новых снайперских винтовок, в этом году подразделения ЦВО получат еще и автоматы Калашникова в модели АК-12. Он является перспективным образцом индивидуального стрелкового оружия и тоже совместим с экипировкой «Ратник».