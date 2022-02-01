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Психолог Королева объяснила, почему Волочкову преследуют неудачные романы

Шоу-бизнес
Психолог Королева объяснила, почему Волочкову преследуют неудачные романы
youtube.com  /  Prt Scr / ДНИ.РУ

Москва, 1 февраля. Сексолог и психолог Алия Королева объяснила неудачи бывшей балерины Анастасии Волочковой на личном фронте. По словам специалиста, в своем положении виновата сама знаменитость.

Королева проанализировала поведение Волочковой и пришла к мнению, что бывшая прима Мариинского театра обладает высоким сексуальным темпераментом. По мнению специалиста, экс-балерина самодостаточная женщина, выбирающая себе в спутники подтянутых мужчин, для которых секс тоже находится на первом месте. Именно это и мешает знаменитости.

«Мы имеем взрослую реализовавшеюся самостоятельную женщину, которая обладает высоким сексуальным темпераментом. Это люди, у которых жизнь вся заверчена вокруг секса, и если он не на первом месте, то только на втором», — заявила Королева в беседе с Пятым каналом.

Кроме того, психолог отметила, что Волочкова — человек очень добрый, готовый многим обеспечить своего избранника. Например, свозить на отдых на Мальдивы, передает «Вечерняя Москва».

Ранее свою версию разрыва отношений с танцовщицей преподнес последний возлюбленный Волочковой Сергей Кузнецов. По его словам, балерина совершала «такие поступки», которые нельзя простить.

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