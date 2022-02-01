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Popular Mechanics: ВМФ РФ может первым обнаружить F-35, утонувший в Южно-Китайском море

Армия
Popular Mechanics: ВМФ РФ может первым обнаружить F-35, утонувший в Южно-Китайском море
pixabay.com

Вашингтон, 1 февраля. Недавно утонувший в Южно-Китайском море американский истребитель пятого поколения F-35 стал настоящей головной болью для руководства Пентагона из-за опасности его обнаружения российскими военными, пишет эксперт Кайл Мизоками.

ВМС США потеряли истребитель F-35 несколько дней назад. Самолет рухнул в воду при попытке сесть на авианосец Carl Vinson, при этом пострадало несколько моряков, напомнил аналитик Кайл Мизоками в статье для издания Popular Mechanics (PM). Пересказ публикации представлен «ПолитРоссией».

«США и их союзники очень не хотят, чтобы первыми до самолета добрались их главные противники — Россия или Китай», — рассказал Мизоками.

Новейший американский самолет утонул в нейтральных водах, россияне могут первыми его обнаружить и даже осуществить подъем F-35, утверждает автор PM.

«Российские специалисты поднимали со дна Средиземного моря истребители МиГ-29К и Су-33», — подчеркнул Мизоками большой опыт персонала ВМФ РФ в осуществлении сложнейших морских операций.

Ранее сообщалось, что морская соль оказывает губительное влияние на фюзеляжи истребителей F-35. Подробности аварии американского палубного истребителя в Южно-Китайском море приводил RT.

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россия сша истребители f-35
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