Бойцы Тейковского соединения РВСН отразили атаку «противника» на учениях под Иваново

Иваново, 1 февраля. Военнослужащие Тейковского соединения РВСН во время маневров в Ивановской области отразили атаку превосходящего по численности условного оппонента.

Согласно информации Минобороны РФ, военнослужащие использовали беспилотники для обнаружения «противника» в ходе учений. По сценарию тренировочного мероприятия, условные диверсанты заминировали маршрут боевого патрулирования подразделений РВСН.

«Ракетчики навязали диверсионной группе бой на своих условиях и нейтрализовали ее. Военнослужащие также выполнили задание по скрытному перемещению подразделений РВСН. Благодаря густому аэрозольному облаку техника незаметно вышла из района», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ближе к концу 2022 года в одном из полков РВСН произойдет поэтапная замена ракетных комплексов «Воевода» на новейшие МБР «Сармат».