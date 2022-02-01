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Американский истребитель F-15EX Eagle II впервые запустил ракету на испытаниях

Армия
Американский истребитель F-15EX Eagle II впервые запустил ракету на испытаниях
boeing.com  /  Boeing: The Boeing Company

Вашингтон, 1 февраля. ВВС США продолжают тестировать новейший тяжеловооруженный истребитель F-15EX Eagle II. Об этом информирует боевое авиационное командование США.

Согласно информации, 25 января над Мексиканским заливом новейший истребитель F-15EX Eagle II впервые выполнил пуск боевой авиационной ракеты «воздух — воздух» средней дальности AIM-120 AMRAAM. Отмечается, что тестирование прошло успешно, однако на этом испытания не закончены — боевой машине предстоит продемонстрировать и доказать способность ликвидировать наземные цели.

«F-15EX Eagle II должен заменить уже устаревшие F-15C/D, но не F-35. От предыдущих версий он отличается современным бортовым оборудованием, основанным на концепции "цифровой магистрали" и архитектуре Open Mission Systems (OMS), включая РЛС серии Raytheon AN/APG-82 с АФАР», — отмечают в ВВС США.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай наращивают стратегическое партнерство, в том числе в военной области. Истребители пятого поколения обеих стран, Су-57 и J-20, могут принять участие в совместных «воздушных боях».

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