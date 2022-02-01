Минэкономразвития РФ: ситуация на ипотечном рынке не является пузырем

Москва, 1 февраля. Министерство экономического развития посчитало нынешнее положение российского рынка кредитования началом хорошей тенденции. Позицию замглавы ведомства Ильи Торосова приводит «Газета.ru».

Он заявил, что в РФ изменяется структура кредитования населения. Граждане все чаще выбирают долгосрочные финансовые вложения и оказываются от розничного кредитования.

«Рост объемов розничного кредитования не носит взрывного характера, а происходит плавно. С 1 января 2018 года мы видим структурный сдвиг в кредитовании населения в пользу менее рискованного, долгосрочного ипотечного кредитования», — отметил Торосов.

Ипотечный займ может выполнять накопительную функцию. По мнению аналитиков компании «Метриум», обслуживание ипотеки способно оказаться прибыльнее накоплений.