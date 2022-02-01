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Актер Станислав Эрдлей бросил беременную девушку

Шоу-бизнес
Актер Станислав Эрдлей бросил беременную девушку
instagram.com  /  @staserdley

Москва, 1 февраля. Мать и сестра Станислава Эрдлея выставили на улицу его беременную девушку Ксению Зырянову, когда сам актер перестал выходить на связь. Об этом рассказала мать его избранницы Екатерина Зырянова.

По словам женщины, Эрдлей состоял в отношениях с ее дочерью и обещал жениться. Девушка скрывала от матери, что родные актера изводят ее.

«Мы им не ровня, и у нас статус ниже. Они так постоянно говорили. Что мы лимитчицы и что дочка моя уцепилась за их Стаса, чтобы продвинуться в шоу-бизнесе», — поделилась Зырянова в эфире «На самом деле».

Когда же в студии появился сам Эрдлей, он рассказал свою версию случившегося. Артист утверждает, что Ксения не помогала по хозяйству и не убиралась в доме, а родственницы постоянно жаловались на нее. По словам Эрдлея, девушка может быть беременна не от него, пишет Teleprogramma.pro.

Эксперты «На самом деле» попросили девушку сделать тест на беременность, он оказался отрицательным. Выяснилось, что Ксения была влюблена в Эрдлея и под влиянием своей матери согласилась на эту авантюру.

Ранее певица Анжелика Агурбаш пожаловалась, что не получает алименты на своего 17-летнего сына. Разорившийся «колбасный король» Николай Агурбаш материально ей не помогает.

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Все новости / Шоу-бизнес / Актер Станислав Эрдлей бросил беременную девушку
дети актер эрдлей
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