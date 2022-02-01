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Сборная России по мини-футболу стала третьим полуфиналистом чемпионата Европы

Спорт
Сборная России по мини-футболу стала третьим полуфиналистом чемпионата Европы
ТАСС  /  Григоров Гавриил

Амстердам, 1 февраля. Российская мини-футбольная сборная вышла в полуфинал чемпионата Европы, который проходит в Нидерландах.

Сборная России по мини-футболу со счетом 3:1 обыграла Грузию в четвертьфинальном матче континентального первенства. Все голы в этой встрече были забиты во втором тайме. В составе российской сборной отличились Артем Ниязов и Иван Чишкала, оформивший дубль. Единственный мяч Грузии забил Бруно Бранко.

В полуфинале чемпионата Европы сборная России сыграет с Украиной, которая ранее обыграла Казахстан. Встреча пройдет 4 февраля на арене «Зигго Дом» в Амстердаме. Во втором полуфинале сборная Португалии встретится с победителем матча Испания — Словакия.

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россия грузия чемпионат европы мини-футбол четвертьфинал
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