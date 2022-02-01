На Ближнем Востоке стартовали крупномасштабные морские учения 60 стран

Доха, 1 февраля. Крупномасштабные международные учения IMX-2022 во главе с Центральным командованием ВМС США (CENTCOM) начались сегодня в акваториях северной части Индийского океана, Аравийского и Красного морей, а также Персидском и Оманском заливах.

Egypt will take a leading role in the International Maritime Exercise (IMX/CE-2022) through commanding the Western Combined Task Force of the Exercise which will operate in the Red Sea.



Around 9000 personnel, 50 ships from 60 different nations will participate in the Exercise. pic.twitter.com/x9RVr5kEvi — Mahmoud Gamal (@mahmouedgamal44) February 1, 2022

В маневрах, которые будут длиться 18 дней, примут участие до 50 кораблей и около девяти тысяч военнослужащих из 60 стран-партнеров. Столь широкий географический охват объясняется тем, что все тренировки будут совмещены с другим мероприятием боевой подготовки — Cutlass Express, ежегодно проходящим в некоторых из указанных регионов.

Глава ЦК ВМС США вице-адмирал Брэд Купер сообщил, что учения предоставят возможность повысить уровень слаженности американских военно-морских сил с подразделениями из различных стран во время проведения совместных операций. Как заявил военный чиновник, это мероприятие укрепит связи Соединенных Штатов с их союзниками в регионе.

Global Look Press / US Navy

Под маневры было зарезервировано пространство площадью почти в 2,5 млн квадратных миль, заходящее в территориальные воды 20 стран. Примечательно, что задействоваться в учениях будут все три наиболее узких и опасных для судоходства акватории в данном регионе — Ормузский, Баб-эль-Мандебский проливы и Суэцкий канал. Руководство учениями осуществляет непосдерственно Купер, а его заместителями будут коммодоры из Пакистана и Великобритании.

Все участвующие в IMX/CE-2022 подразделения разбиты на четыре оперативные группы, которые возглавляют Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Кения и Оман. Основной целью учений является совершенствование навыков управления войсками на море при проведении операций по обеспечению безопасности и ликвидации минных заграждений.

The World's Largest Unmanned Naval Exercise was Launched Today in the Middle East - Defense-Update: https://t.co/ukz9Ac2UzX via @defenseupdate pic.twitter.com/Tk1uL4FIdB — Tamir Eshel (@defenceupdate) January 31, 2022

Помимо этого, отдельно создана пятая целевая группа под названием Task Force X, которая будет отрабатывать запуски беспилотных аппаратов и применение искусственного интеллекта в подобных операциях. В рамках этой программы используются более 80 БПЛА из десяти стран.

Как сообщается, в подобных учениях впервые принимает участие Израиль, который с позапрошлого года активно налаживает отношения с арабскими государствами. До сих пор Тель-Авив сотрудничал в плане военно-морских маневров лишь с США. От еврейского государства на мероприятие прибыли ракетные катера и подразделения боевых водолазов.