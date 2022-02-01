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На Ближнем Востоке стартовали крупномасштабные морские учения 60 стран

Весь мир
На Ближнем Востоке стартовали крупномасштабные морские учения 60 стран
Global Look Press  /  US Navy

Доха, 1 февраля. Крупномасштабные международные учения IMX-2022 во главе с Центральным командованием ВМС США (CENTCOM) начались сегодня в акваториях северной части Индийского океана, Аравийского и Красного морей, а также Персидском и Оманском заливах.

В маневрах, которые будут длиться 18 дней, примут участие до 50 кораблей и около девяти тысяч военнослужащих из 60 стран-партнеров. Столь широкий географический охват объясняется тем, что все тренировки будут совмещены с другим мероприятием боевой подготовки — Cutlass Express, ежегодно проходящим в некоторых из указанных регионов.

Глава ЦК ВМС США вице-адмирал Брэд Купер сообщил, что учения предоставят возможность повысить уровень слаженности американских военно-морских сил с подразделениями из различных стран во время проведения совместных операций. Как заявил военный чиновник, это мероприятие укрепит связи Соединенных Штатов с их союзниками в регионе.

На Ближнем Востоке стартовали крупномасштабные морские учения 60 стран
Global Look Press / US Navy

Под маневры было зарезервировано пространство площадью почти в 2,5 млн квадратных миль, заходящее в территориальные воды 20 стран. Примечательно, что задействоваться в учениях будут все три наиболее узких и опасных для судоходства акватории в данном регионе — Ормузский, Баб-эль-Мандебский проливы и Суэцкий канал. Руководство учениями осуществляет непосдерственно Купер, а его заместителями будут коммодоры из Пакистана и Великобритании.

Все участвующие в IMX/CE-2022 подразделения разбиты на четыре оперативные группы, которые возглавляют Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Кения и Оман. Основной целью учений является совершенствование навыков управления войсками на море при проведении операций по обеспечению безопасности и ликвидации минных заграждений.

Помимо этого, отдельно создана пятая целевая группа под названием Task Force X, которая будет отрабатывать запуски беспилотных аппаратов и применение искусственного интеллекта в подобных операциях. В рамках этой программы используются более 80 БПЛА из десяти стран.

Как сообщается, в подобных учениях впервые принимает участие Израиль, который с позапрошлого года активно налаживает отношения с арабскими государствами. До сих пор Тель-Авив сотрудничал в плане военно-морских маневров лишь с США. От еврейского государства на мероприятие прибыли ракетные катера и подразделения боевых водолазов.

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