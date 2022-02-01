Путин: НАТО нарушила обещание не продвигать инфраструктуру блока на восток

Москва, 1 февраля. Североатлантический альянс пообещал не продвигать НАТО на восток, однако данное обещание было нарушено. Россию просто обманули, заявил глава государства Владимир Путин.

По словам Путина, на сегодняшний день НАТО находится именно там, куда обещала не продвигать свою инфраструктуру — это страны Прибалтики, Польша, Румыния.

«Сказали одно, сделали другое. Как у нас говорят в народе, кинули, ну просто обманули», — заявил российский лидер.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты проигнорировали принципиальные российские озабоченности по гарантиям безопасности. Москва не увидела адекватного учета трех ключевых требований в ответе Запада на предложения РФ, включая вопрос нерасширения НАТО на восток.