Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 февраля 21:13
21:10
Весь мир
В Эквадоре из-за разлива нефти под угрозой оказались коренные общины Амазонии
21:09
Весь мир
На Ближнем Востоке стартовали крупномасштабные морские учения 60 стран
21:07
Происшествия
Инспекторы ДПС напали на девушку-оперативника за замечание о парковке в Петербурге
21:06
Политика
Санкции против России могут обернуться неожиданными последствиями для Запада
21:05
Армия
Спецназ ЦВО получил партию обновленных снайперских винтовок «Корд-М»
21:02
Общество
Как сегодня выглядит грязелечебница Мойнаки, которую восстановят за 35 млрд рублей
21:02
Шоу-бизнес
Психолог Королева объяснила, почему Волочкову преследуют неудачные романы
21:02
Экономика
Политолог Корнилов: Евросоюз не заставит Германию отказаться от «СП-2» по одной причине
20:59
Армия
Popular Mechanics: ВМФ РФ может первым обнаружить F-35, утонувший в Южно-Китайском море
20:58
Армия
Бойцы Тейковского соединения РВСН отразили атаку «противника» на учениях под Иваново
Все новости

Дандыкин: США рискуют навредить себе в попытке использовать Румынию против России

Армия
Дандыкин: США рискуют навредить себе в попытке использовать Румынию против России
Федеральное агентство новостей

Москва, 1 февраля. США рискуют повторить фатальную ошибку нацистской Германии, пытаясь использовать Румынию для давления на Россию, считает капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин.

По его словам, на сегодняшний день состояние румынского флота оставляет желать лучшего, однако США интересуют не корабли, а морские военные базы этой страны. Румыния — черноморское государство, поэтому она может использовать акваторию Черного моря без ограничений, в отличие от Соединенных Штатов. Однако, предупредил военный эксперт, Вашингтон может навредить сам себе, если станет рассчитывать на Бухарест, передает «ПолитРоссия».

«История учит: как только большие державы берут Румынию в союзники, это выходит им боком. Так вышло и с немцами во Второй мировой войне. Румыны были самым слабым звеном во время Сталинградской битвы. Сейчас история повторяется, развивается по спирали. Как бы американцы не наступили на те же грабли», — заявил он.

При этом Дандыкин обратил внимание, что ВМФ РФ готов отразить агрессивные выпады со стороны Румынии и США в Черном море. Российский флот постоянно модернизируется и оснащается новейшими подводными и надводными кораблями, поэтому никакие угрозы ему не страшны. Например, недавно военный эксперт рассказывал о потенциале российских подлодок проекта «Варшавянка».

Ранее RT сообщал, что малый ракетный корабль «Циклон» значительно усилит Черноморский флот РФ. Он завершает прохождение ходовых испытаний.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Дандыкин: США рискуют навредить себе в попытке использовать Румынию против России
сша вмф рф румыния российский флот
Комментировать