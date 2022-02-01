Дандыкин: США рискуют навредить себе в попытке использовать Румынию против России

Москва, 1 февраля. США рискуют повторить фатальную ошибку нацистской Германии, пытаясь использовать Румынию для давления на Россию, считает капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин.

По его словам, на сегодняшний день состояние румынского флота оставляет желать лучшего, однако США интересуют не корабли, а морские военные базы этой страны. Румыния — черноморское государство, поэтому она может использовать акваторию Черного моря без ограничений, в отличие от Соединенных Штатов. Однако, предупредил военный эксперт, Вашингтон может навредить сам себе, если станет рассчитывать на Бухарест, передает «ПолитРоссия».

«История учит: как только большие державы берут Румынию в союзники, это выходит им боком. Так вышло и с немцами во Второй мировой войне. Румыны были самым слабым звеном во время Сталинградской битвы. Сейчас история повторяется, развивается по спирали. Как бы американцы не наступили на те же грабли», — заявил он.

При этом Дандыкин обратил внимание, что ВМФ РФ готов отразить агрессивные выпады со стороны Румынии и США в Черном море. Российский флот постоянно модернизируется и оснащается новейшими подводными и надводными кораблями, поэтому никакие угрозы ему не страшны. Например, недавно военный эксперт рассказывал о потенциале российских подлодок проекта «Варшавянка».

Ранее RT сообщал, что малый ракетный корабль «Циклон» значительно усилит Черноморский флот РФ. Он завершает прохождение ходовых испытаний.