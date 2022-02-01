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Генпрокурор Ливии начнет расследование против наследного принца Бельгии

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 20:53
Весь мир
Генпрокурор Ливии начнет расследование против наследного принца Бельгии
facebook.com  /  Пресс-служба председателя Президентского совета Ливии

Триполи, 1 февраля. Генеральный прокурор Ливии Сиддик аль-Саур посетил Брюссель с рабочим визитом. Мероприятие прошло в рамках очередного раунда переговоров для урегулирования острого спора по замороженным активам североафриканского государства в Европе.

Генпрокурор намерен направить официальный запрос своему бельгийскому коллеге, что позволит ему провести расследование в отношении наследного принца Бельгии Лорана. Это обусловлено незаконными попытками последнего наложить арест на банковские счета Euroclear, где находятся денежные средства.

Представитель королевской семьи добивается компенсации от Ливии. В 2000-е года его благотворительный «Глобальный фонд устойчивого развития» вложил десятки миллионов евро в проект по восстановлению лесов, который так и не был реализован из-за гражданской войны.

Комитет Организации Объединенных Наций по санкциям в 2011 году распорядился заморозить счета Ливийского инвестиционного управления (LIA). В итоге средства конвертировали в ценные бумаги и разместили за рубежом, включая Бельгию.

Спустя десять лет премьер-министр переходного Правительства национального единства Абд аль-Хамид Дабиба обвинил Брюссель в попытке разграбления замороженных ливийских средств.

«Я официально объявляю, что бельгийские власти предпринимают новую попытку захватить деньги ливийцев, находящиеся в их распоряжении», — сказал он во время заседания кабинета министров.

Представители LIA также не имеют права распоряжаться денежными средствами, находящимися за рубежом. К такому выводу пришли авторы доклада ООН по Ливии.

Генпрокурор Ливии начнет расследование против наследного принца Бельгии
Федеральное агентство новостей /

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