Киев, 1 февраля. Президент Франции Эммануэль Макрон от лица всего Евросоюза дал понять Киеву, что его ждут на новых переговорах по минским соглашениям и ситуации в Донбассе. Однако политолог Руслан Бизяев сомневается, что власти Украины смогут согласиться на этот вариант.

Эксперт уверен, что недооценивать французского лидера, как это делают некоторые аналитики, точно не стоит. Тем более, что Франция с начала этого года заняла место председателя Совета ЕС. Поэтому неудивительно, что именно Макрон активно включился в попытки реанимировать «нормандский формат».

«Макрон дал понять, что надо всем собраться. Спецпредставитель Макрона побывал в Москве. По мнению некоторых западных аналитиков, он озвучил непубличное предложение. Точно не знаю, но по тем маркерам, которые существуют, можно предположить, что предложат каким-то образом в мягкой форме подойти к политической части минских соглашений», — заявил Бизяев в интервью каналу Znaj24.

Политолог отмечает, что Еврокомиссия не просто так выделила Украине 1,2 миллиарда евро. По его словам, ни МВФ, ни Всемирный банк, ни Европейский банк реконструкции и развития не спешат оказывать финансовую поддержку Киеву. Однако ЕС сделал это специально, чтобы склонить Киев к переговорам, а в случае успешного исхода, получить статус миротворца.

«Европа выделила Украине деньги, чтобы она понимала, кто настоящий миротворец, а кто «фейковый». Пока некоторые Киеву поставляют вчерашние вертолеты Ми-17, ЕС дает сегодняшние деньги, твердую европейскую валюту, на которую можно, например, купить миллиард кубов газа. Европе сейчас крайне важно показать, что именно она является модератором позитивного процесса на Донбассе. Не вот эти англо-американские поджигатели войны, а именно Евросоюз и лично Макрон. Что встреча произошла, какие-то договоренности есть, процесс продолжается», — объяснил эксперт.

Федеральное агентство новостей /

Аналитик подчеркивает, что президент Франции Эммануэль Макрон также дает понять Украине, что соглашение по Донбассу в любом случае будет достигнуто, поэтому в интересах Киева принять участие в этих переговорах.

«Поэтому Еврокомиссия, а Еврокомиссия — это сейчас, насколько мы понимаем, именно господин Макрон, таким образом дает понять, что ждет Украину на переговоры. Договориться все равно придется, весь вопрос — как? С вами или без вас? Если договорятся без Украины, будет совсем плохо. Но пока все хотят договориться с Украиной», — отмечает Бизяев.

Политолог в то же время признает, что власти Украины оказались в патовой ситуации, так как даже если они согласятся выполнить условия минских соглашений, сделать это прямо сейчас они просто не смогут из-за негативного отношения самих украинцев к такому сценарию.

«Тут мы опять упираемся в тупик — в политическую часть минских соглашений. Как только кто-то из наших официальных лиц выйдет и скажет, что мы начинаем прямые переговоры с ЛНР и ДНР на базе минских соглашений, то тут же упадут рейтинги власти, начнется майдан», — подчеркнул политолог Руслан Бизяев.

Украинский политолог Юрий Дудкин ранее объяснил, как давление Соединенных Штатов на Украину может в итоге обернуться против самого Запада.