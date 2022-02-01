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София Ротару подхватила штамм «Омикрон»

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 20:44
Общество
София Ротару подхватила штамм «Омикрон»
sofiarotaru.com  /  София Ротару

Киев, 1 февраля. Певица София Ротару призналась, что переболела коронавирусом. По словам артистки, она подхватила штамм «Омикрон».

Исполнительница хита «Лаванда» рассказала о заболевании на своей странице в Instagram. Ротару уже практически выздоровела.

«Дорогие друзья и близкие мне люди! Вот и до меня добрался «Омикрон»... Две недели бессонных ночей и борьбы за здоровье», — поделилась 74-летняя певица.

София Ротару подхватила штамм «Омикрон»
Prt Scr instagram.com / @sofiarotaru.official

Артистка добавила, что победила коронавирус, но у нее остались осложнения. Ситуацию контролируют врачи и медсестры, но ей еще нужны время и силы на восстановление, заключила Ротару.

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