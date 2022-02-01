София Ротару подхватила штамм «Омикрон»

Киев, 1 февраля. Певица София Ротару призналась, что переболела коронавирусом. По словам артистки, она подхватила штамм «Омикрон».

Исполнительница хита «Лаванда» рассказала о заболевании на своей странице в Instagram. Ротару уже практически выздоровела.

«Дорогие друзья и близкие мне люди! Вот и до меня добрался «Омикрон»... Две недели бессонных ночей и борьбы за здоровье», — поделилась 74-летняя певица.

Prt Scr instagram.com / @sofiarotaru.official

Артистка добавила, что победила коронавирус, но у нее остались осложнения. Ситуацию контролируют врачи и медсестры, но ей еще нужны время и силы на восстановление, заключила Ротару.