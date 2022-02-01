Парламент Ливии призвал генсека ООН прекратить иностранное вмешательство в дела страны

Тобрук, 1 февраля. Палата представителей Ливии направила письмо Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с призывом прекратить иностранное вмешательство во внутренние дела североафриканского государства.

Депутаты парламента возобновили официальную встречу под председательством спикера Агилы Салеха. Они обсудили выводы комитета по дорожной карте.

«Участники заседания завершили формирование комитета по поправкам в Конституцию. Профильная группа при консультации с Высшим государственным советом составит проект декларации и передаст его в Палату представителей для голосования и последующего принятия», — сообщил пресс-секретарь парламента Абдалла Блехек.

Парламентарии также пришли к общему мнению, что генсеку ООН следует напомнить о его обязанностях и прекратить иностранное вмешательство во внутренние дела Ливии. Соответствующее письмо согласовано и отправлено в международную организацию.

«Министерство иностранных дел обязано принять необходимые меры для соблюдения послами иностранных государств ливийского законодательства и дипломатических обычаев», — говорится в сообщении.

Спикер парламента Агила Салех рассказал, что нового премьер-министра изберут 8 февраля. Он должен заменить Абд аль-Хамида Дабибу на посту главы переходного Правительства национального единства.