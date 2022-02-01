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Барановскую и Лепса заметили вместе на фоне слухов о романе

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 20:37
Шоу-бизнес
Барановскую и Лепса заметили вместе на фоне слухов о романе
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov /Pavel Kashaev

Москва, 1 февраля. Ведущую программы «Мужское/Женское» Юлию Барановскую видели вместе с исполнителем Григорием Лепсом на вечеринке певца Эмина Агаларова.

Звездные друзья Агаларова собрались в его новом ресторане. Среди приглашенных были Барановская и Лепс, по словам очевидцев, они неоднократно подходили друг к другу. Тем не менее, в Сети нет совместных фотографий телеведущей и музыканта, однако поклонники считают, что дыма без огня не бывает.

Про романтические отношения многодетной матери и разведенного артиста в программе «Вечерний Ургант» заявила Ксения Собчак, пишут «Дни.ру». СМИ подхватили и растиражировали эту пикантную новость. Однако не все поверили в роман Барановской и Лепса, среди них оказалась блогер Лена Миро.

По ее мнению, после развода с Анной Шаплыковой Лепс может заполучить любую женщину. Желающие стать новой возлюбленной исполнителя хита «Рюмка водки на столе» готовы выстроиться в очередь. А с Барановской и Собчак артист может поговорить разве что о политике, подытожила Миро.

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Все новости / Шоу-бизнес / Барановскую и Лепса заметили вместе на фоне слухов о романе
лепс роман барановская
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