Уфимская художница Сковарт презентовала «съедобный портрет» Мишустина

Москва, 1 февраля. Художница Евгения Сковарт из Уфы создала «съедобный портрет» премьер-министра России Михаила Мишустина. Своим творением она поделилась в социальной сети.

В процессе создания портрета художница использовала типичные для продуктовой корзины россиян товары. Среди них картофель, гречка, макароны, капуста, морковь, сахар и многое другое. Впоследствии из продуктов, ставших частью портрета Михаила Мишустина, художница что-то приготовила себе. Стоимость продуктовой корзины составила 1028 рублей.

Prt Scr instagram.com / @evgenia_skovart

Однако у Евгении Сковарт осталась электронная версия ее работы. Художница намерена продать портрет, а вырученные средства потратить на благотворительные фонды, которые помогают малоимущим гражданам и пожилым людям.

Творческие люди живут не только в России, но и за рубежом. Так, художница из Филиппин стала разукрашивать живых тараканов. Девушка создает в прямом смысле живые произведения искусства.