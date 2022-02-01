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Уфимская художница Сковарт презентовала «съедобный портрет» Мишустина

Общество
Уфимская художница Сковарт презентовала «съедобный портрет» Мишустина
Prt Scr instagram.com  /  @evgenia_skovart

Москва, 1 февраля. Художница Евгения Сковарт из Уфы создала «съедобный портрет» премьер-министра России Михаила Мишустина. Своим творением она поделилась в социальной сети.

В процессе создания портрета художница использовала типичные для продуктовой корзины россиян товары. Среди них картофель, гречка, макароны, капуста, морковь, сахар и многое другое. Впоследствии из продуктов, ставших частью портрета Михаила Мишустина, художница что-то приготовила себе. Стоимость продуктовой корзины составила 1028 рублей.

Уфимская художница Сковарт презентовала «съедобный портрет» Мишустина
Prt Scr instagram.com / @evgenia_skovart

Однако у Евгении Сковарт осталась электронная версия ее работы. Художница намерена продать портрет, а вырученные средства потратить на благотворительные фонды, которые помогают малоимущим гражданам и пожилым людям.

Творческие люди живут не только в России, но и за рубежом. Так, художница из Филиппин стала разукрашивать живых тараканов. Девушка создает в прямом смысле живые произведения искусства.

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мишустин портрет творчество
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