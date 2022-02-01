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Роскосмос представил проект солнечной космической электростанции

Наука
Роскосмос представил проект солнечной космической электростанции
pixabay.com

Москва, 1 февраля. Холдинг «Российские космические системы» разработал перспективный проект солнечной космической электростанции (СКЭС), которая сможет обеспечить энергией труднодоступные территории страны.

Роскосмос сообщил, что СКЭС также будут служить резервным источником питания для космических аппаратов. Солнечную энергию планируется преобразовывать в космосе и передавать на Землю при помощи лазерного луча.

На поверхности планеты вторая часть системы будет принимать луч и преобразовывать его в электрическую энергию. Наземная часть будет накапливать энергию и отдавать ее потребителям.

«СКЭС может пригодиться в труднодоступных районах России, где использование традиционных способов получения энергии будет сопряжено со сложностями постройки и доставки топлива», — отметила инженер-исследователь отделения разработки перспективной аппаратуры Мария Баркова.

Разработчики подготовили технико-экономическое обоснование создания солнечной электростанции. Пилотная станция окупится в течение 20 лет, полученная при ее помощи электроэнергия будет стоить 2-6 рублей за один киловатт час.

Бум ракетостроения ожидается в России в ближайшие годы, будут построены сотни, тысячи спутников, такое заявление сделал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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