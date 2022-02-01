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Капризов, Шестеркин и Свечников признаны российскими звездами месяца в НХЛ

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 20:33
Спорт
Капризов, Шестеркин и Свечников признаны российскими звездами месяца в НХЛ
Global Look Press  /  Jason Franson/Keystone Press Agency

Вашингтон, 1 февраля. Кирилл Капризов, Игорь Шестеркин и Андрей Свечников названы российскими звездами января в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников и голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин вошли в число лучших российских игроков месяца в НХЛ. Об этом сообщает «Чемпионат». Звезд месяца традиционно определяют редакции издания и официального сайта НХЛ. Капризов и Свечников в январе набрали по 16 очков. Шестеркин оформил два шат-аута и установил клубный рекорд, добравшись до отметки в 20 побед за сезон быстрее всех голкиперов «Рейнджерс».

Ранее Федерация хоккея России (ФХР) назвала имя капитана национальной команды на Олимпиаде в Пекине. Им был назначен форвард «Динамо» Вадим Шипачев.

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