Капризов, Шестеркин и Свечников признаны российскими звездами месяца в НХЛ

Вашингтон, 1 февраля. Кирилл Капризов, Игорь Шестеркин и Андрей Свечников названы российскими звездами января в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников и голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин вошли в число лучших российских игроков месяца в НХЛ. Об этом сообщает «Чемпионат». Звезд месяца традиционно определяют редакции издания и официального сайта НХЛ. Капризов и Свечников в январе набрали по 16 очков. Шестеркин оформил два шат-аута и установил клубный рекорд, добравшись до отметки в 20 побед за сезон быстрее всех голкиперов «Рейнджерс».

Ранее Федерация хоккея России (ФХР) назвала имя капитана национальной команды на Олимпиаде в Пекине. Им был назначен форвард «Динамо» Вадим Шипачев.