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Премьер Британии Джонсон «стукнул» Зеленского кулаком по плечу во время визита в Киев

Политика
Премьер Британии Джонсон «стукнул» Зеленского кулаком по плечу во время визита в Киев
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 1 февраля. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон похлопал по плечу президента Украины Владимира Зеленского во время визита в Киев. Видеозапись со встречи политиков появилась в Telegram.

Глава британского правительства прибыл на Украину для обсуждения вопросов безопасности и военно-технического сотрудничества. Зеленский встретил премьера у Мариинского дворца.

Между политиками сразу завязалась оживленная беседа, в ходе которой Борис Джонсон «стукнул» Владимира Зеленского кулаком по плечу.

Стороны уже приступили к проведению переговоров. Визит Джонсона станет «демонстрацией поддержки» Украины со стороны Соединенного Королевства.

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украина зеленский джонсон британия
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