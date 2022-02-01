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Курс евро опустился ниже 86 рублей в процессе торгов на Мосбирже

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 20:28
Экономика
Курс евро опустился ниже 86 рублей в процессе торгов на Мосбирже
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 1 февраля. Евровалюта упала до показателя, близкого к двухнедельному минимуму в ходе торгов. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Курс евро в 19:35 по московскому времени оказался ниже 86 рублей за единицу, чего не случалось с 19 января. За резким падением последовал такой же стремительный рост, и после стабилизации валюта торгуется на уровне 86,4 рубля.

Курс доллара продемонстрировал похожую динамику. Приблизительно в тот же временной промежуток американская валюта торговалась на уровне 76,4 рубля.

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган объяснял, что геополитические риски продолжают играть ключевую роль для рубля.

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