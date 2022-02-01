Алена Жигалова оправдалась после удаления интервью со звездным психологом Тлиашиновой

Москва, 1 февраля. Телеведущая Алена Жигалова объяснила исчезновение выпуска своего YouTube-шоу «Алена, блин!» с психологом и онлайн-коучем Инной Тлиашиновой. Журналистка утверждает, что не удаляла это интервью.

Выпуск с Тлиашиновой стал одним из самых скандальных среди других видео Жигаловой. Ведущая задавала гостье каверзные вопросы, а звездный психолог грубо отвечала на некоторые выпады журналистки и даже грозилась уйти со съемок.

После выхода шоу Тлиашинова стала нападать на Жигалову в соцсетях, заявив, что ее выставили в неприглядном свете. Ведущая «Алены, блин!» отвечала на заявления онлайн-коуча, и ситуация в итоге вылилась в скандал.

Однако пользователи YouTube-заметили, что видео со звездным психологом внезапно исчезло с YouTube-канала Super. Зрители предположили, что Жигалова сама удалила выпуск, но ведущая поспешила оправдаться.

«Ребят, интервью с Инной Тлиашиновой мы из ютуба не удаляли! Произошел какой-то технический сбой, решаем вопрос!» — написала журналистка в Instagram Stories.

Prt Scr instagram.com / @alenablin

Слова Жигаловой прокомментировал блогер Anton S. По его мнению, никакого сбоя не было, а создатели интервью просто вырезают куски, которые не понравились Тлиашиновой.

Кроме того, недавно журналистка и онлайн-коуч внезапно помирились — их сняли вместе на вечеринке, где они распевали песни в компании Филиппа Киркорова. При этом Anton S убежден, что никакого конфликта не было, а Жигалова и Тлиашинова пытались подогреть интерес к интервью с помощью скандала.

Звездный психолог рассказывала в YouTube-шоу «Алена, блин!» о некоторых знаменитостях. Например, онлайн-коуч вспомнила, как пыталась помочь певице МакSим, когда та лежала в коме.