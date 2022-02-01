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Союз автостраховщиков не исключает подорожания ОСАГО на 80%

Экономика
Союз автостраховщиков не исключает подорожания ОСАГО на 80%
ФБА «Экономика сегодня»  /  Александр Гришин

Москва, 1 февраля. Обязательное страхование гражданской ответственности может подорожать на 80%, сообщает газета «Коммерсантъ».

Автовладельцам придется заплатить повышенную ставку за полис в том случае, если будут приняты поправки о выплатах без учета износа автомобилей и увеличении выплат по рискам ущерба жизни и здоровью для пострадавших в ДТП до 2 млн рублей.

В Российском союзе автостраховщиков считают, что инициативы примут в два этапа и подорожание ОСАГО окажется стремительным. Президент РС Игорь Юргенс напомнил, что многие ведомства заинтересованы в расширении лимита выплат по жизни и здоровью. Сейчас размер компенсации составляет 500 тысяч рублей.

В январе выросли региональные коэффициенты ОСАГО. Тарифный коридор увеличился на 10%, базовое значение установилось на уровне 5980 рублей. Страховые компании каждого из регионов будут рассчитывать тариф по местным значениям.

Тем временем в московском отделении Пенсионного фонда напомнили, что граждане с инвалидностью любой группы могут вернуть половину стоимости оформления полиса ОСАГО. Нюансы получения льготы уточняет «ФедералПресс».

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