«Пик пройдет»: вирусолог Альтштейн спрогнозировал скорую «смерть» омикрон-штамма

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН рассказал, кто больше подвержен риску заражения смертоносным штаммом «Омикрон». Как сообщают японские медики, во время новой волны пандемии заметно увеличилось число госпитализаций пожилых людей в возрасте 60 лет и старше с острой пневмонией. По словам эксперта, вероятность заразиться останется той же для граждан с определенным перечнем заболеваний.

«Эта та же самая зона риска, которая идет с начала эпидемии, — это пожилые люди, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением, диабетом и хроническими болезнями легких. «Омикрон» отличается от исходного штамма. В первую волну все было намного страшнее. Методы лечения, конечно, еще были не выявлены. Если вы посмотрите статистику по странам, то ужаснетесь. На протяжении первого полугода летальность была очень высокой и доходила до 14%», — заявил Альтштейн.

Федеральное агентство новостей /

Анатолий Альтштейн утверждает, что головную боль и плохое самочувствие нельзя отнести к четким симптомам «Омикрона». Также нередко при простудных заболеваниях возникает насморк и чихание.

«Эти симптомы не отличаются так четко, чтобы по ним можно было ставить диагноз. У дельта-штамма среди четких симптомов были потеря обоняния и вкуса, и то они отмечались не у всех зараженных. Чтобы предсказать симптомы возможного штамма, нужно смотреть на нуклеиновую связь и как в течение пандемии менялись геномы вируса. С ним четкие закономерности происходят. Во многих странах он за пару месяцев достигает пика, потом идет на спад постепенно. Я думаю, что к концу недели — в начале следующей пройдет пик заболеваемости», — спрогнозировал скорую смерть омикрон-штамма вирусолог.

Несмотря на вероятность привезти новый штамм откуда угодно, эксперт НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи считает, что скорость распространения сейчас будет не такой большой.

Ранее ФАН писал, что все россияне рано или поздно переболеют новым омикрон-штаммом, который обладает высокой заразностью и быстро распространяется. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.