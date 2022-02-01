Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 февраля 21:11
21:10
Весь мир
В Эквадоре из-за разлива нефти под угрозой оказались коренные общины Амазонии
21:09
Весь мир
На Ближнем Востоке стартовали крупномасштабные морские учения 60 стран
21:07
Происшествия
Инспекторы ДПС напали на девушку-оперативника за замечание о парковке в Петербурге
21:06
Политика
Санкции против России могут обернуться неожиданными последствиями для Запада
21:05
Армия
Спецназ ЦВО получил партию обновленных снайперских винтовок «Корд-М»
21:02
Общество
Как сегодня выглядит грязелечебница Мойнаки, которую восстановят за 35 млрд рублей
21:02
Шоу-бизнес
Психолог Королева объяснила, почему Волочкову преследуют неудачные романы
21:02
Экономика
Политолог Корнилов: Евросоюз не заставит Германию отказаться от «СП-2» по одной причине
20:59
Армия
Popular Mechanics: ВМФ РФ может первым обнаружить F-35, утонувший в Южно-Китайском море
20:58
Армия
Бойцы Тейковского соединения РВСН отразили атаку «противника» на учениях под Иваново
Все новости

Глава дипломатии ЕС Боррель заявил о невиновности России в европейском энергокризисе

Экономика
Глава дипломатии ЕС Боррель заявил о невиновности России в европейском энергокризисе
ФБА «Экономика сегодня»

Брюссель, 1 февраля. Россия неоднократно сообщала, что поставки газа в Европу могут уменьшиться. В ЕС никаких мер для предотвращения ситуации с дефицитом не приняли. Вины России в европейском энергокризисе нет, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

Предупреждения Москвы беспокоили Брюссель, однако там ограничились «словами и намерениями» при отсутствии реальных действий. Теперь ЕС думает, как урегулировать проблему посредством дипломатии.

«Да, такие знаки были. Мы не должны драматизировать. Мы должны отдавать себе отчет в том, что происходит, но не нагнетать еще большее напряжение посредством заявлений или действий», — отметил Боррель.

Биржевые цены на газ в ЕС стали расти осенью 2021 года. В конце декабря они поднялись до 2190 долларов за тысячу кубометров, а сейчас понизились до 900 долларов.

Британская газета The Times ранее поделилась прогнозом о влиянии энергокризиса на стоимость удобрений, что в будущем может спровоцировать мировой голод.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Глава дипломатии ЕС Боррель заявил о невиновности России в европейском энергокризисе
евросоюз боррель энергокризис Россия и ЕС
Комментировать