Глава дипломатии ЕС Боррель заявил о невиновности России в европейском энергокризисе

Брюссель, 1 февраля. Россия неоднократно сообщала, что поставки газа в Европу могут уменьшиться. В ЕС никаких мер для предотвращения ситуации с дефицитом не приняли. Вины России в европейском энергокризисе нет, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

Предупреждения Москвы беспокоили Брюссель, однако там ограничились «словами и намерениями» при отсутствии реальных действий. Теперь ЕС думает, как урегулировать проблему посредством дипломатии.

«Да, такие знаки были. Мы не должны драматизировать. Мы должны отдавать себе отчет в том, что происходит, но не нагнетать еще большее напряжение посредством заявлений или действий», — отметил Боррель.

Биржевые цены на газ в ЕС стали расти осенью 2021 года. В конце декабря они поднялись до 2190 долларов за тысячу кубометров, а сейчас понизились до 900 долларов.

Британская газета The Times ранее поделилась прогнозом о влиянии энергокризиса на стоимость удобрений, что в будущем может спровоцировать мировой голод.