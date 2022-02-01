МИД РФ призвал генсека ООН представить кандидатуру главы миссии в Ливии

Москва, 1 февраля. Министерство иностранных дел России призвало Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреша как можно скорее представить достойную кандидатуру на пост главы Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ).

Во вторник ведомство опубликовало заявление в связи с продлением мандата МООНПЛ до 30 апреля 2022 года. В нем отмечено, что отсутствие у миссии руководителя подрывает авторитет организации и ее усилия по разрешению политического кризиса в североафриканской стране.

«Мы последовательно подчеркиваем значение роли ООН и конкретно МООНПЛ в продвижении комплексного мирного урегулирования ливийского кризиса. Однако дальнейшее функционирование ооновской миссии в отсутствие согласованного членами СБ ООН ее руководителя на текущем ответственном этапе ливийского урегулирования ослабляет посреднический потенциал, авторитет и эффективность усилий ООН», — сообщил МИД.

????????31 января #СБООН принял резолюцию 2619 о техпродлении мандата Миссии ООН по поддержке в Ливии до 30 апреля.



❗️Подчеркиваем значение @UNSMILibya в продвижении урегулирования, но отсутствие согласованного руководителя ослабляет эффективность усилий ООН



????https://t.co/dMHuu0AFtX pic.twitter.com/KITPUELxk4 — МИД России ???????? (@MID_RF) February 1, 2022

Согласно заявлению, Москва настроена на продолжение поиска взаимоприемлемых развязок по остающимся вопросам руководства МООНПЛ. Шаги призваны обеспечить ее полноценное функционирование в соответствии с закрепленным в резолюциях Совета Безопасности мандатом.

Министерство ожидает, что Генеральный секретарь в кратчайшие сроки представит достойную кандидатуру главы миссии.

«В принципиальном плане не видим альтернативы мирному решению ливийского кризиса. При этом исходим из того, что прогресс на пути к долгосрочному политурегулированию может быть достигнут только при условии обеспечения его инклюзивного характера, предполагающего вовлечение всех влиятельных сил страны», — заключили во внешнеполитическом ведомстве.

В понедельник, 31 января, Совбез ООН продлил мандат МООНПЛ на три месяца. Решение принято государствами-членами единогласно в ходе заседания по вопросам мира и безопасности в Африке и ситуации в Ливии.