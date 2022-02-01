Корнилов: Россия признает ДНР и ЛНР, если ее вынудят к этому несоблюдением Минских соглашений

Признание ДНР и ЛНР со стороны России будет означать разрыв Минских соглашений. С одной стороны, это выгодно Киеву, с другой, — поставит целый спектр новых задач перед Москвой. Об этом рассказал ФАН политолог Владимир Корнилов.

Накануне стало известно, что 14 февраля на заседании Госдумы могут рассмотреть обращение к президенту России Владимиру Путину о признании ЛНР и ДНР. По словам лидера КПРФ Геннадия Зюганова, все фракции выступили за поддержку республик Донбасса.

Эксперт по украинско-российским отношениям Владимир Корнилов напомнил, что пока вопрос признания ЛНР и ДНР лишь рассматривается на предмет внесении в повестку дня Госдумы.

«Как мы понимаем, признавать республики, если такая процедура действительно будет запущена, будет не совет Государственной думы. Признание Россией ДНР и ЛНР будет означать выход нашей страны из минского договора. Мнения по этому вопросу различны. Министр иностранных дел Сергей Лавров дал понять: он против того, чтобы ЛНР и ДНР были признаны на данном этапе, так как это дает козырь Украине. Глава российского МИД подчеркнул, что не нужно давать Киеву шанс обвинить Россию в срыве минского процесса. На предварительном заседании Совета Безопасности ООН Россия четко обозначила, что верна принципам минских договоренностей», — пояснил общественный деятель.

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Корнилов уточнил, что, если все-таки республики будут признаны, это повлечет необходимость принятия множества новых юридических документов. Политолог предположил, что Россия должна будет заключить оборонное соглашение с республиками Донбасса, оказывать поддержку, если Украина или Запад начнут вторжение на их территорию. Он подчеркнул, что вопрос должен быть изучен и оценен всесторонне.

Ранее ФАН рассказал, почему Украина начала обстреливать Донбасс оружием НАТО. США необходимо ввергнуть Россию в войну с Украиной, чтобы оправдать свое продвижение на восток.