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Экономист Донец считает возможным корректировку фондового рынка РФ в пределах 40%

Экономика
Экономист Донец считает возможным корректировку фондового рынка РФ в пределах 40%
pixabay.com  /  Gerd Altmann

Москва, 1 февраля. Рост фондового рынка России зависит от того, будут ли введены санкции со стороны США и стран ЕС, заявила экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.

Восстановление рынка, если Запад убедится, что войны с Украиной не будет, может составить 15–40%. Угроза введения санкций — это инструмент внешней политики, не имеющий отношения к реальной ситуации, связанной с Украиной. Запад делает то, что ему выгодно, приводит мнение эксперта «Лента.ру».

Причиной введение санкций называется возможность российского вмешательства во внутренний конфликт Украины. Россия опровергает все обвинения Запада, для которых нет никаких оснований. Геополитическая напряженность спровоцировала в январе падение фондового рынка. Индекс Мосбиржи и курс рубля впервые за несколько месяцев достигли минимальных значений.

Между тем снижение основных американских фондовых индексов (Dow Jones-30, SP-500 и NASDAQ) способно привести к глобальному кризису.

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