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Путин: Украина может начать военную операцию в Крыму после вступления в НАТО

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 20:11
Армия
Путин: Украина может начать военную операцию в Крыму после вступления в НАТО
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 1 февраля. Украина после вступления в Североатлантический альянс может начать военную операцию в Крыму. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин.

Он прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО. По словам Путина, в этом случае возрастет риск военных провокаций в Крыму.

«Представьте, что напичканная оружием, она начнет операцию в Крыму — нам что, воевать с блоком НАТО?» — задался вопросом российский лидер.

Ранее глава РФ заявил, что США оставили без внимания три ключевых российских требования по гарантиям безопасности, в том числе вопрос о нерасширении Североатлантического альянса на восток.

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украина путин нато крым
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