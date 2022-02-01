Путин: Украина может начать военную операцию в Крыму после вступления в НАТО

Москва, 1 февраля. Украина после вступления в Североатлантический альянс может начать военную операцию в Крыму. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин.

Он прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО. По словам Путина, в этом случае возрастет риск военных провокаций в Крыму.

«Представьте, что напичканная оружием, она начнет операцию в Крыму — нам что, воевать с блоком НАТО?» — задался вопросом российский лидер.

Ранее глава РФ заявил, что США оставили без внимания три ключевых российских требования по гарантиям безопасности, в том числе вопрос о нерасширении Североатлантического альянса на восток.