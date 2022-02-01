Бенедикт Камбербэтч получил роль в фильме «Утро» Джастина Курзеля

Лос-Анджелес, 1 февраля. Звезда британского детективного сериала «Шерлок» Бенедикт Камбербэтч снимется в фантастической драме режиссера Джастина Курзеля «Утро».

Кроме Камбербэтча в актерский состав вошли Лора Дерн, Ноа Джул. Сценарий к будущей картине напишет Сэм Стайнер, права на него приобрел продюсер Адам Экланд, сообщает The Deadline. Действие «Утра» происходит в будущем, когда человечество, благодаря особой таблетке, избавилось от необходимости спать.

Однако молодое поколение взбунтовалось против новых порядков и хочет вернуть себе сны. Сторонница бессонного мира Кэти (Дорн) меняет свое мнение после смерти мужа Фрэнка (Камбербэтч) и настойчивых требований сына увидеть сны, пишет «Культуромания».

Ранее сообщалось о переносе даты премьеры «Бэтмена» Мэтта Ривза в России. Супергеройский блокбастер с Робертом Паттинсоном в главной роли покажут 2 марта.