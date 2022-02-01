Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 февраля 21:11
21:10
Весь мир
В Эквадоре из-за разлива нефти под угрозой оказались коренные общины Амазонии
21:09
Весь мир
На Ближнем Востоке стартовали крупномасштабные морские учения 60 стран
21:07
Происшествия
Инспекторы ДПС напали на девушку-оперативника за замечание о парковке в Петербурге
21:06
Политика
Санкции против России могут обернуться неожиданными последствиями для Запада
21:05
Армия
Спецназ ЦВО получил партию обновленных снайперских винтовок «Корд-М»
21:02
Общество
Как сегодня выглядит грязелечебница Мойнаки, которую восстановят за 35 млрд рублей
21:02
Шоу-бизнес
Психолог Королева объяснила, почему Волочкову преследуют неудачные романы
21:02
Экономика
Политолог Корнилов: Евросоюз не заставит Германию отказаться от «СП-2» по одной причине
20:59
Армия
Popular Mechanics: ВМФ РФ может первым обнаружить F-35, утонувший в Южно-Китайском море
20:58
Армия
Бойцы Тейковского соединения РВСН отразили атаку «противника» на учениях под Иваново
Все новости

Бенедикт Камбербэтч получил роль в фильме «Утро» Джастина Курзеля

Общество
Бенедикт Камбербэтч получил роль в фильме «Утро» Джастина Курзеля
Кадр из сериала «Шерлок»

Лос-Анджелес, 1 февраля. Звезда британского детективного сериала «Шерлок» Бенедикт Камбербэтч снимется в фантастической драме режиссера Джастина Курзеля «Утро».

Кроме Камбербэтча в актерский состав вошли Лора Дерн, Ноа Джул. Сценарий к будущей картине напишет Сэм Стайнер, права на него приобрел продюсер Адам Экланд, сообщает The Deadline. Действие «Утра» происходит в будущем, когда человечество, благодаря особой таблетке, избавилось от необходимости спать.

Однако молодое поколение взбунтовалось против новых порядков и хочет вернуть себе сны. Сторонница бессонного мира Кэти (Дорн) меняет свое мнение после смерти мужа Фрэнка (Камбербэтч) и настойчивых требований сына увидеть сны, пишет «Культуромания».

Ранее сообщалось о переносе даты премьеры «Бэтмена» Мэтта Ривза в России. Супергеройский блокбастер с Робертом Паттинсоном в главной роли покажут 2 марта.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Бенедикт Камбербэтч получил роль в фильме «Утро» Джастина Курзеля
актер бенедикт камбербэтч фильм
Комментировать