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Минфин указал на риски развития децентрализованных финансов

Экономика
Минфин указал на риски развития децентрализованных финансов
pixabay.com

Москва, 1 февраля. Министерство финансов России усмотрело риски в существующей системе децентрализованных финансов. Причины беспокойства ведомства объяснил замглавы ведомства Алексей Моисеев.

Государственные регуляторы не могут напрямую оказать влияние на процессы, которые проходят в DeFi (Decentralized Finance). Эта система финансовых инструментов использует криптовалюты и технические решения на их основе.

«Очевидно, что эта тенденция в мире набирает обороты и нарастает. Опасность связана с полным отсутствием контроля со стороны регуляторов за деятельностью DeFi, поэтому эта вещь такая, на мой взгляд, тревожная», — цитирует Моисеева «Интерфакс».

Минфин ранее продемонстрировал либеральный взгляд на регулирование криптовалют в споре с Центробанком РФ. Однако ведомство призывает отделять DeFi как рисковый инструмент и технологии криптографии и блокчейна.

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моисеев минфин рф криптовалюта DeFi децентрализованные финансы
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