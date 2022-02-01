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Be-Afrika Sango: миротворцы ООН доставляют оружие для боевиков ЦАР

Весь мир
Be-Afrika Sango: миротворцы ООН доставляют оружие для боевиков ЦАР
flickr.com  /  UN Mission in the Central African Republic MINUSCA

Банги, 1 февраля. Контингент многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) занимается перевозкой оружия для боевиков. Национальные силы безопасности ЦАР (FACA) остановили два грузовика миротворцев в районе города Карно на западе республики, сообщил новостной портал Be-Afrika Sango.

«Сотрудники Организации Объединенных Наций не перестают удивлять жителей своей наглостью. Недавно военные задержали на контрольно-пропускном пункте в районе города Берберати транспорт «голубых касок», в котором, как утверждают местные жители, перевозятся средства ведения войны для радикалов», — отметили аналитики издания.

По словам силовиков Центральноафриканской Республики, миротворцы вывозили оружие и боеприпасы за пределы собственной юрисдикции, что «явно не входит в их компетенцию».

«Сразу возникает несколько вопросов: для кого предназначены винтовки и пулеметы? Кто будет ими пользоваться? Есть ли у центральноафриканских властей такая информация?

Если кто-то сомневается, что грузовики принадлежали ООН, то смеем заверить, что на них красовался логотип международной организации. Кроме того, когда транспорт остановили, прибыло подкрепление «голубых касок». Люди перетащили закрытые ящики из одной машины в другую и уехали», — продолжают в Be-Afrika Sango.

Журналисты подчеркнули, что старший колонны отказал в инспекционной проверке груза. По этой причине жители и военнослужащие выражают уверенность, что таким образом миротворцы передают оружие группам боевиков, тем самым искусственно поддерживая нестабильность в регионе.

Ранее ведущие Radio Lengo Songo сообщили, что сотрудники ООН позволили радикалам скрыться от преследования со стороны армии ЦАР на территории базы в районе деревни Бойо.

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