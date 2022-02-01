Глава ДНР Пушилин сообщил о гибели сотрудника Народной милиции при ударе с беспилотника ВСУ

Донецк, 1 февраля. Украинские военные нанесли удар с беспилотника у линии соприкосновения сил в Донбассе. При атаке погиб один сотрудник Народной милиции ДНР. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

На линии соприкосновения в Донбассе прогремел взрыв. Бомбу сбросили украинские военные при помощи ударного беспилотника. По информации управления Народной милиции, взрыв убил одного военнослужащего.

«ДНР ждет провокаций Киева, будет реагировать по ситуации, но может и обратиться за поддержкой», — сообщил Пушилин.

Ранее власти республики жаловались на возросшую активность беспилотников ВСУ над линией соприкосновения сил.