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Путин: США проигнорировали российские озабоченности по гарантиям безопасности

Политика
Путин: США проигнорировали российские озабоченности по гарантиям безопасности
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 1 февраля. Соединенные Штаты проигнорировали принципиальные российские озабоченности по гарантиям безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, Москва не увидела адекватного учета трех ключевых требований в ответе Запада на предложения РФ по безопасности, включая вопрос нерасширения НАТО.

Владимир Путин 1 февраля провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Российский лидер сообщил, что он с удовольствием проинформирует главу венгерского правительства о переговорах Москвы и Запада по безопасности.

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