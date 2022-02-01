Путин: США проигнорировали российские озабоченности по гарантиям безопасности

Москва, 1 февраля. Соединенные Штаты проигнорировали принципиальные российские озабоченности по гарантиям безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, Москва не увидела адекватного учета трех ключевых требований в ответе Запада на предложения РФ по безопасности, включая вопрос нерасширения НАТО.

Владимир Путин 1 февраля провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Российский лидер сообщил, что он с удовольствием проинформирует главу венгерского правительства о переговорах Москвы и Запада по безопасности.