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В Сети появилось видео вращающегося вокруг Марса китайского космического корабля

Общество

Космический корабль «Тяньвэнь-1» отправился к Красной планете в июле 2020 года. В феврале 2021-го он успешно вышел на орбиту Марса, а спустя 12 месяцев Национальное космическое управление Китая опубликовало видео с борта аппарата.

На видео, опубликованном в канун Нового года по лунному календарю, запечатлен корпус орбитального аппарата с двигателями и солнечными батареями. На их фоне можно отчетливо разглядеть поверхность Красной планеты. «Тяньвэнь-1» — это первый космический корабль из Поднебесной, успешно достигший орбиты Марса. Он привез с собой посадочный модуль и марсоход, которые уже почти год исследуют поверхность и климат четвертой планеты от Солнца.

В 2011 году по программе NASA на Красной планете была развернута научная лаборатория, где успешно эксплуатировался марсоход третьего поколения «Кьюриосити». Это 19-й подобный аппарат ведомства, начиная с потерянной при запуске в 1964 году межпланетной станции Mariner 3.

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китай космос марс тяньвэнь-1
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