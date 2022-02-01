Катар станет главным союзником США вне блока НАТО в Персидском заливе

Вашингтон, 1 февраля. Президент США Джо Байден после встречи с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани заявил о намерении назвать Доху важнейшим союзником своей страны, не входящим в блок НАТО, чтобы отразить высокий приоритет связей между двумя государствами.

«Я думаю, это давно пора сделать», — сказал глава Соединенных Штатов.

Подобный статус предоставит аравийской монархии особые экономические и военные привилегии в отношениях с Вашингтоном. На данный момент в регионе Персидского залива такого «титула» удостоился лишь Кувейт.

В ходе беседы с эмиром Байден подчеркнул, что партнерство с Катаром вышло в центр национальных интересов его страны, в том числе из-за активного посредничества Дохи при эвакуации сотрудников посольства США и их местных помощников из Афганистана. Помимо этого, президент США указал на роль монархии в поддержании мира и стабильности в секторе Газа, а также в оказании «жизненно важной помощи» всем палестинцам.

The US is planning to designate Qatar as a major non-NATO ally, P. Biden has told Qatari Emir Sheikh Tamim, a move that would formally upgrade the partnership between Doha and Washington.

It's the alternative plan if the Ukraine issue worsens .... https://t.co/bk7FDirCxB — Zakaria. (@AvvZaki) February 1, 2022

Примечательно, что о подобном развитии диалога аналитики предупреждали еще до того, как глава Катара прибыл в Вашингтон. Возросший интерес Соединенных Штатов к своему ближневосточному союзнику они объяснили тем, что Доха по стечению обстоятельств оказалась в нужное время в нужном месте, и это не ограничивалось ее тесными связями с руководством движения «Талибан»1 (запрещено в РФ).

После встречи лидеров двух стран журналистам не сообщали детальное содержание переговоров, ограничившись лишь несколькими тезисами. До этого главы государств на совместной пресс-конференции подтвердили намерение подробно обсудить вопросы энергетического сотрудничества.

Как ранее отмечалось, Вашингтон желает наращивания поставок катарского газа на европейские рынки, чтобы ограничить присутствие России. Тем не менее в Дохе уже предупреждали, что даже если доведут уровень экспорта на север до максимума, то этого количества не хватит для полного замещения доли Москвы. Однако США, по мнениям экспертов, попытаются договориться с азиатскими импортерами газа, чтобы те незначительно сократили объемы закупок у катарцев, а высвободившуюся часть можно было отправить в Европу.

Еще одной важной темой должна была стать возобновление «ядерной сделки» с Ираном, переговоры по которой пока не увенчались успехом. Этот вопрос важен как Вашингтону, так и Дохе, которая поддерживает с Тегераном относительно хорошие связи, при этом разместив у себя на территории одну из важнейших военных баз США за рубежом.

Также Аль Тани заявил, что намерен поднять и вопросы по палестинскому конфликту. Не исключено, что речь шла о препятствиях, которые другой союзник Соединенных Штатов — Израиль — выстраивает на пути катарской помощи сектору Газа.

Стоит отметить, что нынешняя позиция администрации президента США по отношению к Дохе выглядит несколько лицемерно. Еще при вступлении в должность Байден сделал своим лозунгом отстаивание прав человека, в погоне за которым уже предпринял ряд неожиданных шагов. В частности, Вашингтон ввел санкции против одной из израильских киберкомпаний, снабжающей правительства стран Ближнего Востока шпионским программным обеспечением. Изначально предназначенные для защиты национальных интересов вирусы использовались для преследования инакомыслящих.

Тем не менее сейчас глава Соединенных Штатов благополучно закрыл глаза на то, что Катар является одним из постоянных объектов критики со стороны правозащитников. Монархия практикует чрезмерно жесткие наказания за преступления религиозного характера. Например, за вероотступничество или принадлежность к сексуальным меньшинствам мусульманина здесь может ждать смертная казнь. Помимо этого, протест у активистов вызывает и статус женщин, которые сталкиваются с традиционными для исламских государств1 притеснениями.

1 Организация запрещена на территории РФ.