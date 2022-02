13 штатов поддержали иск Мексики против производителей оружия в США

Вашингтон, 1 февраля. Тринадцать американских штатов и два карибских государства поддержали иск, поданный правительством Мексики против крупных оружейных компаний США за случаи продажи оружия наркокартелям. Об этом сообщает агентство Reuters.

Американские штаты, а также Антигуа и Барбуда и Белиз призвали федеральный суд в Бостоне не отклонять иск Мексики на десять млрд долларов против более десятка оружейных компаний, в том числе Smith & Wesson и Sturm, Ruger & Co.

Прокуроры из 13 штатов, включая Массачусетс, Калифорнию, Нью-Йорк, а также Федеральный округ Колумбия поддержали обвинения в адрес производителей оружия, подчеркнув, что даже экстерриториально американское законодательство не может препятствовать обвинениям Мексики.

Представители производителей оружия заявили, что правительство Мексики не доказало факт причинения ущерба со стороны фирм. Они добавили, что Акт о защите законной торговли оружием защищает компании от судебных исков, поданных в связи с неправомерным использованием их продуктов.

В ответ адвокаты с мексиканской стороны отметили, что закон защищает производителей на территории США и не предусматривает случаи контрабанды оружия за границей.

