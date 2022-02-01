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13 штатов поддержали иск Мексики против производителей оружия в США

Весь мир
13 штатов поддержали иск Мексики против производителей оружия в США
Global Look Press  /  Luis Barron/The Photo Access

Вашингтон, 1 февраля. Тринадцать американских штатов и два карибских государства поддержали иск, поданный правительством Мексики против крупных оружейных компаний США за случаи продажи оружия наркокартелям. Об этом сообщает агентство Reuters.

Американские штаты, а также Антигуа и Барбуда и Белиз призвали федеральный суд в Бостоне не отклонять иск Мексики на десять млрд долларов против более десятка оружейных компаний, в том числе Smith & Wesson и Sturm, Ruger & Co.

Прокуроры из 13 штатов, включая Массачусетс, Калифорнию, Нью-Йорк, а также Федеральный округ Колумбия поддержали обвинения в адрес производителей оружия, подчеркнув, что даже экстерриториально американское законодательство не может препятствовать обвинениям Мексики.

Представители производителей оружия заявили, что правительство Мексики не доказало факт причинения ущерба со стороны фирм. Они добавили, что Акт о защите законной торговли оружием защищает компании от судебных исков, поданных в связи с неправомерным использованием их продуктов.

В ответ адвокаты с мексиканской стороны отметили, что закон защищает производителей на территории США и не предусматривает случаи контрабанды оружия за границей.

В иске, который был принят Федеральным судом штата Массачусетс правительство Мексики обвиняет 11 производственных и дистрибьюторских компаний в содействии незаконному обороту оружия, что обусловлено их небрежной и нелегальной коммерческой практикой, благодаря которой тысячи единиц оружия попадают в руки наркокартелей.

13 штатов поддержали иск Мексики против производителей оружия в США
Федеральное агентство новостей /

По данным мексиканской стороны, ежегодно из США незаконно вывозится свыше 500 тыс. единиц огнестрельного оружия, в том числе — военных образцов. Только в 2019 году они стали причиной более 17 тыс. убийств, совершенных в Мексике. В 2020 году, по оценкам властей, до двух третей убийств в стране были связаны с деятельностью наркокартелей, которые используют оружие, незаконно ввезенное из США.

13 штатов поддержали иск Мексики против производителей оружия в США
Федеральное агентство новостей /

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Все новости / Весь мир / 13 штатов поддержали иск Мексики против производителей оружия в США
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