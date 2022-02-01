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Названы семь продуктов, которые дорожают быстрее всего в США

Весь мир
Названы семь продуктов, которые дорожают быстрее всего в США
unsplash.com  /  Hanson Lu

Вашингтон, 1 февраля. Американцы назвали семь продуктов, которые быстрее всего дорожают. Соответствующий опрос среди своих читателей провел портал Eat This, Not That в соцсетях.

Многие пользователи отметили, что быстрее всего дорожает мясо в некоторых магазинах в два и более раз. В первую очередь это касается говяжьего фарша и бекона, в связи с ростом цен некоторым американцам приходится исключать эти продукты из своего рациона.

«Резкие скачки цен на мясо заставляют меня есть больше курицы. Я также начал есть гораздо менее популярные мясные субпродукты. Я теперь не очень часто покупаю говядину», — написал один из пользователей.

На втором месте по росту стоимости американцы поставили свежие овощи и фрукты. Из-за этого многим приходится закупать эти продукты не в магазинах, а на фермерских рынках или даже выращивать самим. На третьем месте оказался кофе: цены на зерна выросли на 4,7% за последний год, передает CNN, и достигли десятилетнего максимума.

В списке самых быстродорожающих продуктов также яйца — 20,7%, молоко — 5,9%, бумажные изделия и корм для животных.

Результат последнего опроса показал, что более двух третей американцев считают, что администрация президента Джо Байдена не справляется с ростом инфляции.  Индекс потребительских цен — показатель, который измеряет затраты по десяткам товаров — увеличился на 7%. Рост также затронул продукты питания, подорожание которых было наиболее значительным с 2008 года и составило 6,3%, и стройматериалы, которые поднялись в цене на 21%.

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