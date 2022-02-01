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Аналитик Юшков: ЕС ждет дефицит газа из-за поиска альтернативного источника топлива
Экономика
Аналитик Юшков: ЕС ждет дефицит газа из-за поиска альтернативного источника топлива
Федеральное агентство новостей  / 

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал ФАН намерение Европейской комиссии (ЕК) провести переговоры с Азербайджаном для обсуждения возможности увеличения поставок газа в страны ЕС. Эксперт скептически относится к поиску Евросоюзом альтернативных источников снабжения газом на случай обострения отношений с Москвой. По его мнению, РФ является единственным крупнейшим игроком на мировом энергетическом рынке, который может потянуть многомиллиардные объемы экспорта.

Аналитик Юшков: ЕС ждет дефицит газа из-за поиска альтернативного источника топлива
ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

«Все прекрасно знают, что Россия ― крупнейший поставщик газа в Европу. На нашу долю приходится более 60% европейского газа, а в потреблении российский газ занимает 40%. Такие объемы просто нереальны. Чтобы их вместить, нужно не просто перенаправить поток на азиатский рынок, а надо увеличить объем добычи, чтобы другие рынки не пострадали. Поставщики СПГ ориентируются на экономические показатели: если цена выше, тогда они придут в Европу. Поэтому перенаправить объемы в Европу без спровоцированного дефицита газа в Азии не получится. В Азии цены взлетят, и все ломанутся туда, потому что там можно будет больше заработать», — объясняет Юшков.

Собеседник ФАН уверен, что Еврокомиссия выбрала для себя заведомо проигрышный вариант, когда понадеялась на помощь Азербайджана, потому что экспортные объемы газа уступают российским в сотню раз. Что касается Германии, то она крупнейшая страна — потребитель голубого топлива в Европе, у которой нет ни одного приемного терминала. Поэтому придется просить соседей об аренде терминалов, а они им сами нужны.

Аналитик Юшков: ЕС ждет дефицит газа из-за поиска альтернативного источника топлива
Федеральное агентство новостей /

«Раз начался такой откровенный блеф и обман, то надо его доводить до конца. Поэтому европейцы слепо повторяют мантры, потому что они не могут признать зависимость от российского газа. В этом их слабость, поэтому они стараются держать лицо и говорят о мифической замене, хотя в реальности ее нет, даже если смотреть по отдельно взятым странам. Если прекратятся поставки из России, то в Германии наступит глобальный кризис. Возрастет цена, будет дефицит газа в глобальных масштабах», — отмечает Игорь Юшков.

Ранее экономический аналитик Матвей Зорин в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, чем может обернуться «газовый» пакет санкций против России.

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