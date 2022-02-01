Атомный подводный крейсер «Князь Олег» прибыл на главную базу Северного флота

Москва, 1 февраля. Атомный подводный крейсер (АПК) «Князь Олег» проекта «Борей-А» прибыл на главную базу Северного флота, которая станет его временным пунктом базирования. Об этом рассказали в пресс-службе ПО «Севмаш».

По имеющейся информации, нести службу «Князь Олег» будет на Тихоокеанском флоте. Пока же он прибыл в Североморск, где корабль осмотрел командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.

«Атомный подводный крейсер "Князь Олег", построенный на "Севмаше", прибыл на Северный флот. Это временный пункт базирования АПК проекта "Борей-А"», — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе рассказали, что Моисеев проверил состояние подлодки, а также подчеркнул профессионализм членов экипажа и их желание как можно быстрее освоить новый АПК. На Северном флоте личный состав пройдет курс по базовой подготовке. Первый серийный атомный подводный крейсер проекта 955А «Князь Олег» вошел в состав ВМФ РФ в конце прошлого года.

Ранее гендиректор завода «Севмаш» Михаил Будниченко заявил, что строительство атомной подлодки «Белгород» находится на завершающем этапе, передает RT.