Волонтеры «Фабрики добрых дел» нашли костыли сломавшему ногу мальчику в Вологде

Вологда, 1 февраля. Неравнодушные жители Вологды передали сломавшему ногу мальчику костыли. Волонтеры «Фабрики добрых дел» передали подарок ребенку и его матери.

Женщина является активисткой волонтерского центра «Единой России». Она попросила у добровольцев помощи, так как ее сын после неудачного катания с горки не может самостоятельно передвигаться. В ответ на это Сухотская захотела «поделиться частичкой своего сердца» с неравнодушными людьми, передает «Онлайн Вологда».

«Мир держится на неравнодушных, отзывчивых людях, не способных пройти мимо, всегда готовых помочь и оказать поддержку. Спасибо за потраченное время, заботу и участие. Ваша помощь чрезвычайно ценна. Вы устроили Артему маленький праздник. Теперь будем учиться передвигаться на костылях», — заявила мама ребенка.

Воронежские волонтеры ранее спасли щенка, который скитался по улице и общественному транспорту. По некоторой информации, у собаки есть хозяин, однако добровольны пока не решили, возвращать ли ему питомца.