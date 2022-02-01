Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 февраля 19:42
19:41
Шоу-бизнес
Анжелика Агурбаш пожаловалась на экс-супруга, который не помогает ей растить общего сына
19:41
Политика
«Американцы в осадок выпали»: Баранец озвучил главный просчет США против РФ и Китая
19:39
Политика
Представитель Госдепа назвал откровенной встречу Лаврова и Блинкена в Женеве
19:38
Политика
Путин заявил о готовности России наращивать сотрудничество с Венгрией в газовой сфере
19:38
Спорт
Известный тренер по спортивной гимнастике Владимир Кинах скончался в Калининграде
19:37
Общество
Врач Шарапова посоветовала есть богатые антиоксидантами продукты при панкреатите
19:37
Шоу-бизнес
Музыкальный критик Бабичев предложил отправить Панайотова на Евровидение
19:36
Экономика
Goldman Sachs рассчитывает на развитие бизнеса в Китае
19:36
Политика
Зеленский начал переговоры с Джонсоном в Киеве
19:36
Армия
Эксперт Леонков: обещания Польши поставить Украине вооружение являются игрой на публику
Все новости

Волонтеры «Фабрики добрых дел» нашли костыли сломавшему ногу мальчику в Вологде

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 19:30
Общество
Волонтеры «Фабрики добрых дел» нашли костыли сломавшему ногу мальчику в Вологде
pixabay.com

Вологда, 1 февраля. Неравнодушные жители Вологды передали сломавшему ногу мальчику костыли. Волонтеры «Фабрики добрых дел» передали подарок ребенку и его матери.

Женщина является активисткой волонтерского центра «Единой России». Она попросила у добровольцев помощи, так как ее сын после неудачного катания с горки не может самостоятельно передвигаться. В ответ на это Сухотская захотела «поделиться частичкой своего сердца» с неравнодушными людьми, передает «Онлайн Вологда».

«Мир держится на неравнодушных, отзывчивых людях, не способных пройти мимо, всегда готовых помочь и оказать поддержку. Спасибо за потраченное время, заботу и участие. Ваша помощь чрезвычайно ценна. Вы устроили Артему маленький праздник. Теперь будем учиться передвигаться на костылях», — заявила мама ребенка.

Воронежские волонтеры ранее спасли щенка, который скитался по улице и общественному транспорту. По некоторой информации, у собаки есть хозяин, однако добровольны пока не решили, возвращать ли ему питомца.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Волонтеры «Фабрики добрых дел» нашли костыли сломавшему ногу мальчику в Вологде
волонтеры хорошие новости россии костыли
Комментировать